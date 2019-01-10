Серб стал главным тренером сборной Азербайджана U-21 по футболу
Главным тренером молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу стал серб Милан Обрадович.
41-летний специалист назначен на эту должность по рекомендации Тренерского комитета АФФА.
За свою игровую карьеру Обрадович, помимо родной Сербии, успел поиграть в России, Германии, Греции и Украине.
По завершении игровой карьеры тренировал сербский «Напредак», словенские «Заврч» и «Копер», был главным тренером в сборных Сербии U-17, U-19 и U-20. До последнего времени был помощником главного тренера в основной национальной команде своей страны.
Напомним, что предыдущим главным тренером молодежной сборной Азербайджана был Рашад Садыхов.