Минздрав: «В Азербайджане нет свиного гриппа»

По словам Агаева, начиная с 2006 года в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания птичьим или свиным гриппом.

Главный эпидемиолог призвал СМИ страны быть внимательными в данном вопросе.

Он отметил, что если этот вирус массово распространится на территории страны, то система здравоохранения Азербайджана способна его пресечь.

"Ни в какой стране мира нет вакцины от свиного гриппа. Есть вакцины от гриппа, но это не относится к данному заболеванию", - сказал Агаев.

И.Агаев отметил, что заболевание гриппом было всегда: «У каждого человека должен быть свой врач. Грипп является сезонным заболеванием, поэтому распространение болезни с наступлением холодов естественно. Чтобы защититься от этого, люди должны быть внимательными, обязательно использовать защитные маски».

А заведующий инфекционным отделением Клинического медицинского центра Махир Рагимов заявил, что «люди умирают не от свиного гриппа, а от стафилококковой пневмонии. Нужно принимать витамин С, пить много воды, держаться подальше от заболевших людей. Если на работе у вас кто-то болеет, пусть не приходит, соблюдает карантин».