Первый случай смерти от свиного гриппа в Армении

В этом году в Армении зафиксирован случай смерти от свиного гриппа. Об этом сообщил директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний республики Артавазд Ванян на пресс-конференции 11 января, сообщает Новости Армении.

По его словам, у скончавшейся женщины были выявлены также различные хронические заболевания.

Он также отметил, что на сегодняшний день в стационарах проходят лечение от гриппа 693 человека, в то время как годом ранее, 11 января, их число достигало 658. Несколько больных находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. Между тем он призвал не сеять панику в связи с тем, что некоторые пациенты проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

«В сезон гриппа подобная картина наблюдается ежегодно», - отметил Ванян.

Он также проинформировал, что детские больницы в связи с гриппом работают в усиленном режиме.

Ванян проинформировал, что в Армении в основном распространен грипп типа А, то есть H1N1. По последним данным, в поликлиники обратились 1251 человек.