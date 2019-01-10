Bечером в пятницу агентство Report опубликовало обращение осужденного блогера Мехмана Гусейнова к СМИ.

«Я уже 22 месяца нахожусь под арестом. И за это время я старался не делать того, что бы задело чувства других людей. Я бы не хотел, чтобы это обращение также испортило кому-нибудь настроение.

На днях, как сообщили мне близкие, в ночное время один из пользователей соцсетей опубликовал не соответствующий действительности статус об ухудшении состояния моего здоровья и моем этапировании в лечебное заведение. Эта информация вызвала серьезное беспокойство у моего отца и моих близких. Я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои поступки и записи.

Однако, нужно всегда учитывать чувства людей. Хотел бы отметить, что я не несу ответственность ни за действия своего родного брата Эмина, ни за действия любящих или не любящих меня людей. Хочу довести до сведения беспокоящихся обо мне людей, что я стою на ногах, принимаю пищу и восстанавливаюсь после голодовки. Я жду, что уголовное дело в отношении меня будет вестись справедливо. Заранее благодарю за то, что распространили мое обращение», - говорится в тексте письма Мехмана Гусейнова.