Сын африканского президента держал рабыню в США

Супругов из города Саутлейк в американском штате Техас признали виновными в использовании девочки в качестве рабыни на протяжении 16 лет. Об этом сообщает портал Star-Telegram.

Федеральное жюри из восьми женщин и четырех мужчин также сочло доказанной вину 57-летних Мохамеда Туре и его жены Дениз Крос-Туре в заговоре с целью укрытия иностранца. Присяжные также решили, что имущество Туре должно быть изъято, поскольку использовалось для облегчения совершения преступления. Теперь паре грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Как отмечается, Мохамед Туре — сын Ахмеда Секу Туре, первого президента расположенной на западе Африки Гвинейской Республики. Мужчина вместе с женой постоянно проживали в Соединенных Штатах с 2005 года. Дом в Саутлейке супруги купили за 370 тысяч долларов еще в 1991 году. При этом сам Туре никогда не работал, его жена год трудилась в авиакомпании (с 2005-го по 2006-й годы) и с 2016-го — как замещающий школьный учитель. Несмотря на это, у них имелись внушительные активы в США.