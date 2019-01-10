Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция укрепила группировку своих войск на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют силы оппозиции и террористические группировки, передает Bloomberg.
Согласно информации, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.
Агентство уточняет, что переброска сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".
Отмечается, что вооруженные столкновения между сирийскими группировками начались в конце декабря, охватив части провинций Идлиб, Алеппо и Хама.