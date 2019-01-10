Администрация Роухани об «отставке главы МИД Ирана»

Сообщения об отставке министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не соответствуют действительности. Об этом в соцсети написал глава администрации президента ИРИ Махмуд Ваези, сообщает «Анадолу».

Ваези отметил, что сообщения об отставке Зарифа появились одновременно с утверждениями о том, что Иран вышел из ядерной сделки.

«Оба сообщения ложны, распространены осознанно и не соответствуют национальным интересам Ирана», - написал он.

Глава администрации президента ИРИ призвал иранские СМИ быть более внимательными к информации из недостоверных источников.

Агентство отмечает, что ранее в соцсетях появились сообщения об отставке Зарифа и выходе Ирана из ядерной сделки.