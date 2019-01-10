Кочаряна могут оставить в тюрьме еще на два месяца

Арест обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Армении Роберта Кочаряна может быть продлен еще на два месяца. С таким ходатайством в суд обратилась Специальная следственная служба (ССС) Армении, заявила пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян, сообщает РИА Новости.

"Срок содержания Роберта Кочаряна под стражей истекает, и мы обратились в суд с ходатайством о продлении ареста на два месяца", - сказала Оганджанян, отметив, что дата рассмотрения ходатайства судом пока не известна.

Защита Кочаряна ранее ходатайствовала перед ССС о прекращении уголовного преследования, обратившись в суд с ходатайством об изменении ареста Кочаряна на освобождение под залог. Судебное заседание было отложено на неопределенное время из-за самоотвода судьи.