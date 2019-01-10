Президент Грузии: «У меня нет гриппа»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своей первой пресс-конференции в ранге главы государства несколько раз чихнула и закашляла, после чего, смеясь, сказала журналистам, что не больна гриппом, пишет Спутник Грузия.
Вспышка вируса H1N1 (свиного гриппа) в Грузии, который уже привел к гибели 15 человек, вызвала панику среди населения. По данным на четверг, количество госпитализаций больных гриппом достигло 845 человек. Лабораторное исследование подтвердило свиной грипп в 158 случаях.
«У меня нет гриппа», - сказала Зурабишвили журналистам.
Отмечается, что пресс-конференция состоялась в новом президентском дворце, на улице Атонели.