Президент Грузии: «У меня нет гриппа»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своей первой пресс-конференции в ранге главы государства несколько раз чихнула и закашляла, после чего, смеясь, сказала журналистам, что не больна гриппом, пишет Спутник Грузия.

Вспышка вируса H1N1 (свиного гриппа) в Грузии, который уже привел к гибели 15 человек, вызвала панику среди населения. По данным на четверг, количество госпитализаций больных гриппом достигло 845 человек. Лабораторное исследование подтвердило свиной грипп в 158 случаях.

«У меня нет гриппа», - сказала Зурабишвили журналистам.

Отмечается, что пресс-конференция состоялась в новом президентском дворце, на улице Атонели.