Макрон отказался ехать на форум в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский президент отказался ехать на форум, сославшись на плотный график. В частности, Макрон будет участвовать в национальных дебатах, начавшихся после протестов «желтых жилетов».

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп также отменил свой визит в Давос из-за «непримиримости демократов по вопросу безопасности границ».