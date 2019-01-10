Американец увидел вещий сон и сорвал джекпот

По словам Джойнера, во сне он увидел комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть. Делая ставки на виртуальных скачках, он решил выбрать лошадей с такими номерами и в итоге выиграл главный приз — 15 252 доллара.

Примечательно, что Джойнер выигрывал и более крупные суммы: в сентябре ему удалось получить 39 697 долларов. Он уверяет, что и тогда доверился комбинациям, которые пришли во сне.