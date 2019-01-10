Лукашенко: «Нас будут сильно «пробовать на зуб»

2019 год будет непростым для Беларуси, сказал президент страны Александр Лукашенко во время приема в канун старого Нового года, передает БелТА.

«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - сказал белорусский лидер, отметив при этом, что белорусам "надо быть готовыми ответить на этот вопрос".

«Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», - сказал Лукашенко.