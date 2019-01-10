Volkswagen установил новый рекорд
Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который также был рекордным, пишет Коммерсант.
Потребители активно покупали внедорожники, кроме того, рекорды по количеству проданных автомобилей поставили сразу несколько подразделений группы, включая Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.
Среди регионов наибольший рост продаж зафиксирован в Южной Америке — 13,1%, а также в Центральной и Восточной Европе — 7,1% (продано 797,2 тыс. автомобилей).