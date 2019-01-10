Баку обвинил МИД России в провокации

«Азербайджан всегда открыт для граждан России. В 2018 году 880 тысяч российских граждан посетили нашу страну, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу. Подавляющее большинство граждан России остались довольны своим визитом и выразили благодарность за гостеприимство», - отмечает Л.Абдуллаева.

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопуске российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана Баку расценивает как провокационное и антиазербайджанское, но оно не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам главы пресс-службы МИД, среди посещавших были и граждане России армянского происхождения: «В то же время не только граждане России армянского происхождения, но также граждане Армении участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане, и у них не было никаких проблем».

Л.Абдуллаева подчеркнула, что МИД РФ прекрасно осведомлен, что на протяжении многих лет Армения проводит политику агрессии против Азербайджана, оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему административных районов, более одного миллиона человек подверглись этнической чистке, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма. В отличие от Армении, Азербайджан – многонациональное государство. Представители многих народов, в том числе и армянского, совместно проживают в условиях мира и согласия в Азербайджане. В настоящее время в нашей стране проживают более 30 000 граждан Азербайджана армянского происхождения», - отметила Абдуллаева.

К сожалению, Мария Захарова не впервые выступает с заявлениями, противоречащими духу двусторонних стратегических отношений, говорит Абдуллаева.

«На фоне развития азербайджано-российских связей это заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции. По-видимому, возникновение в последнее время серьезных проблем в армяно-российских отношениях и, напротив, успешное развитие азербайджано-российских отношений (только в минувшем году президенты двух стран встречались шесть раз) всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД РФ.

Представитель МИД РФ заявила, что «азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена». Мы решительно опровергаем это. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправии, и выражение «исправят ситуацию» противоречит сути равноправных двусторонних отношений», - подчеркивает глава пресс-службы МИД.

«Азербайджано-российские отношения определяются не внешнеполитическими ведомствами, а президентами Азербайджана и России, и обе стороны весьма заинтересованы в развитии этих отношений и прилагают усилия в этом направлении», - отметила Л.Абдуллаева.