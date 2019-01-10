Бой в Дагестане: уничтожены боевики

В Дагестане уничтожены боевики, пытавшиеся напасть на сотрудников ДПС, сообщает Интерфакс со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня около 18:00 на участке Кизилюрт - Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группой неизвестных лиц, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ 2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС", - говорится в сообщении.

В ходе преследования эта машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики.

"На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.