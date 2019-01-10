В пользу конституционных поправок проголосовали депутаты правящего «Социал-демократического союза», а также оппозиционные силы. Переименование страны поддержали в том числе депутаты оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ).

81 депутат македонского парламента из 120 проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны, пишет РБК.

Изменение в Конституцию страны стало важным шагом на пути реализации соглашения Греции и Македонии, о котором в июне прошлого года договорились премьер-министры Македонии и Греции - Зоран Заев и Алексис Ципрас. Согласно ему Македония получит новое название «Северная Республика Македония». Взамен власти Греции обещали, что не станут блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Прежнее название республики не устраивало Афины, так как топоним «Македония» географически распространяется в том числе на греческую Эгейскую Македонию, что якобы могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие.

Чтобы соглашение Заева и Ципраса вступило в силу, в греческом парламенте его должны ратифицировать как минимум 151 из 300 законодателей.