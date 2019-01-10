МИД Ирана предупреждает Францию...
Тегеран призвал Париж воздержаться от "безответственных и некорректных" высказываний относительно деятельности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Иран Бахрама Гасеми.
"Ракетная программа Ирана не нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил Гасеми, отметив, что ракетная программа страны "является естественным правом иранского народа".
Отметим, что французский МИД призвал Тегеран немедленно прекратить деятельность, связанную с баллистическими ракетами, так как она не соответствует резолюции СБ ООН. Накануне же президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что его страна планирует запуск двух спутников на ракетах-носителях собственного производства в ближайшие недели.