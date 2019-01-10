В 2018 году на продаже недвижимости президент США Дональд Трамп заработал около $35 млн, сообщает Forbes со ссылкой на данные имущественных архивов и сведения из открытых источников.

Согласно информации, деньги были получены от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке за $900 млн — от этой сделки Трамп получил около $20 млн, уточняет СМИ. Еще $5,5 млн получены от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе.

Forbes напоминает, что перед вступлением в должность президента Трамп передал управление своими активами сыновьям, но остался владельцем бизнеса. В настоящее время Трамп владеет жилой недвижимостью на сумму около $437 млн.