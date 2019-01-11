На Новую Зеландию может обрушиться суперцунами

Исследователи, проанализировав тектоническую активность вокруг островов, пришли к выводу, что у центрального разлома Хикуранги на юге страны в скором времени возможно землетрясение силой более девяти баллов. Подобный природный катаклизм может стать причиной появления цунами с волнами высотой более 10 метров.

Между тем экстренные службы страны к подобной катастрофе не готовы. Планы эвакуации населения и помощи людям в отдаленных районах Новой Зеландии рассчитаны на случаи землетрясений магнитудой до семи баллов.

Цунами, которое может образоваться после мощнейших подземных толчков, способно попросту смести центральную и южную части острова.