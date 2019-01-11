Apple выпустит iPhone с тремя камерами

Apple собирается выпустить осенью 2019 года три новых модели iPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Наиболее дорогая версия iPhone будет оборудована тремя задними камерами, две другие модели получат по две камеры. Известно также, что два новых смартфона получат OLED-экраны, еще один — LCD-дисплей.

Apple собирается разместить три камеры в квадратном блоке на задней панели устройства рядом со светодиодной вспышкой, сообщил ранее сайт индийского журнала Digit, опубликовавший рендер будущего iPhone. Издание отмечало, что дизайн смартфона в будущем может измениться.