Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не считает нужным восстанавливать дипломатические отношения с Москвой, сообщает РИА Новости.

"Как известно, мой мандат шестилетний, и трудно сказать, что произойдет за это время. Многое меняется на международной арене, и очень быстро. Но пока я не вижу, что есть какие-либо предусловия, чтобы начать дипломатические отношения или другого типа диалоги. Это, по-моему, невозможно без подключения и согласия наших главных партнеров", - заявила Зурабишвили на пресс-конференции в пятницу.

В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.