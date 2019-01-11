Полад Бюльбюльоглу в МИД РФ

В пятницу в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с послами стран СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака. На встрече присутствовал и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Согласно информации, на встрече были подведены итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества, намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации.

Участники также обменялись мнениями по международным и региональным темам.