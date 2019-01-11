Президент США Дональд Трамп не намерен прямо сейчас вводить режим чрезвычайного положения и ожидает решения Конгресса по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой, передает пресс-пул Белого дома слова президента.

«В настоящее время мы не рассматриваем введение чрезвычайного положения в стране. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал всю работу», - заявил Трамп, подчеркнув, что стена должна была быть построена предыдущей администрацией, но никто ничего не сделал.

Американский лидер пообещал, что доведет это дело до конца, чтобы «сохранить Америку от бандитов, наркотиков, торговцев людьми и других больших проблем».