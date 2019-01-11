В ночь на 12 января военные самолеты Израиля атаковали Дамаск, сообщает сирийский гостелеканал SANA со ссылкой на военные источники.

Согласно информации, большую часть выпущенных ВВС Израиля по окрестностям Дамаска ракет сбили сирийские ПВО. Часть снарядов упала в международном аэропорту Дамаска, в результате атаки был поврежден склад.

По данным корреспондента SANA, в небе были взорваны более восьми израильских ракет.

По данным телеканала Al-Ikhbaria, обстрел международного аэропорта Дамаска не повлиял на его работу, он действует в штатном режиме.

Власти и Армия обороны Израиля пока не комментируют сообщения о причастности к обстрелу Дамаска. О пострадавших не сообщалось.