Израиль атаковал Сирию ракетами Обновлено 03:05
В ночь на 12 января военные самолеты Израиля атаковали Дамаск, сообщает сирийский гостелеканал SANA со ссылкой на военные источники.
Согласно информации, большую часть выпущенных ВВС Израиля по окрестностям Дамаска ракет сбили сирийские ПВО. Часть снарядов упала в международном аэропорту Дамаска, в результате атаки был поврежден склад.
По данным корреспондента SANA, в небе были взорваны более восьми израильских ракет.
По данным телеканала Al-Ikhbaria, обстрел международного аэропорта Дамаска не повлиял на его работу, он действует в штатном режиме.
Власти и Армия обороны Израиля пока не комментируют сообщения о причастности к обстрелу Дамаска. О пострадавших не сообщалось.
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Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет над западными районами Дамаска, сообщает правительственный телеканал Syria TV.
Согласно информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей над пригородом Меззе, где находится военный аэродром. Ракеты сбиты также над населенным пунктом Дждейде на шоссе Дамаск - Бейрут.
Телеканал указывает, что сирийские ПВО продолжают отражать атаку противника на Дамаск.
По информации телеканала Al-Hadath, ракетные удары наносят израильские ВВС.