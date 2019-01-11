Ильхам Алиев призывает расследовать «коньячную дипломатию»

«Мы неоднократно говорили, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной хунты. К сожалению, некоторые международные организации закрывают на это глаза. Теперь спрашивается, как получается, что международные организации дают положительные оценки президентским и парламентским выборам, проведенным в последние годы в Армении с крупномасштабной фальсификацией?»

«Это признают все. Но почему деятельность криминального режима, приписавшего себе в предыдущие годы более 50 процентов голосов, не стала объектом осуждения?! Почему Совет Европы, Европарламент, другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?! Разве они не знали, что все выборы в Армении сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? Из-за двойных стандартов. Для чего? Вполне вероятно, что здесь были другие вопросы, связанные с корыстными целями. Ни для кого не секрет, что Армения задействовала «коньячную дипломатию» на международной арене и подкупила многих политиков. В прежние годы фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос должен быть серьезно расследован соответствующими международными органами, и «политики», на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности.

«Наше требование заключается именно в этом. Если этого не произойдет, значит ничего не меняется. Если этого не будет, значит нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями. Если международные организации, поддерживавшие режим Саргсяна, его деяния, и закрывавшие на них глаза, хотят смыть свой грех, то должны признать, что в течение 20 лет находились в сговоре с преступниками, и, таким образом, в этих преступлениях есть и их рука», - сказал глава государства.