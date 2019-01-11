Отрекшаяся от ислама саудовка получила убежище в Канаде

Канада положительно ответила на просьбу ООН предоставить убежище 18-летней подданной Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая бежала с родины. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Дойче велле.

В этот же день аль-Кунун вылетела в Канаду бортом авиакомпании Korean Air.

Напомним, Рахаф аль-Кунун отказалась в понедельник сесть на авиарейс в Кувейт и забаррикадировалось в своем номере в отеле на территории аэропорта Бангкока. Она заявила, что отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью.

Власти Таиланда заявили, что не отправят ее обратно. Девушке разрешили покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель. ООН признала 18-летнюю саудовку беженкой.