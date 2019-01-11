Ильхам Алиев: «В Азербайджане не должно быть теневой экономики»

«В результате реформ в таможенной сфере мы смогли значительно увеличить бюджет. В прошлом году мы даже, внеся поправки, увеличили бюджет, чтобы провести дополнительные работы. Были выделены дополнительные средства на реализацию проектов в социальной сфере и на инфраструктуру».

Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Почему это стало возможным? Потому что и к таможенной, и к налоговой сфере есть новый подход. На должности были назначены новые исполнители, были произведены кадровые изменения в руководстве, и сейчас эти структуры, особо важные для каждого государства, очень хорошо работают, обеспечена прозрачность и предельная честность. Против коррупции и взяточничества ведется очень серьезная борьба. Все, кто был в этом замешан, привлекаются к ответственности, лишаются должностей. То есть идет процесс полного оздоровления, и мы смогли увидеть прекрасные результаты за прошлый год», - сказал глава государства.

«Таможня собрала дополнительные средства на сумму 1 миллиард манатов, в то же время мы нанесли большой удар по теневой экономике. Это – большая беда, и мы ведем серьезную борьбу с теневой экономикой. В Азербайджане не должно быть теневой экономики. Да, в мире нет страны, в которой не было бы теневой экономики. Мы ведем и будем вести борьбу с ней и административными методами, и институционно – осуществлением реформ», - отметил глава государства.

По словам президента, борьба с теневой экономикой многогранна. И правительство использует все методы по борьбе с теневой экономикой.

«Каждый должен понять, что в Азербайджане все должно осуществляться в рамках закона. Мы не позволим нарушать закон, и каждый должен сделать для себя выводы. Поэтому в этом году будут предприняты серьезные шаги по углублению реформ», - подчеркнул Ильхам Алиев.