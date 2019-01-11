Европейские дипломаты у Мехмана Гусейнова Фото
Накануне группа европейских дипломатов встретилась с осужденным блогером Мехманом Гусейновым, сообщает haqqin.az.
По информации, на встрече с Мехманом Гусейновым в Бакинском СИЗО приняли участие представительница посольства Нидерландов Джумерта Джахич, представитель посольства Великобритании Джеймс Холдер, представитель посольства Франции Антони Сименель, представительница посольства Германии Анита Конрад, представитель посольства Чехии Даниэль Путик, заместитель главы представительства Евросоюза в Азербайджане Денис Данидилис.
Напомним, что 26 декабря 2018 года Мехману Гусейнову выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии. B знак протеста Гусейнов объявил голодовку.
Отметим, что накануне осужденный блогер обратился к общественности и сообщил, что здоров, принимает пищу и восстанавливается после голодовки.