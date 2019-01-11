«В налоговой сфере осуществлены глубокие реформы. Я считаю, что выполнение плана по налогам заслуживает самой высокой оценки. Потому что грубые ошибки, совершенные прежним руководством, привели к тому, что собирались налоги за предстоящий год, таким образом формировалась пирамида, притеснялись предприниматели, которым предъявляли необоснованные требования».

Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В налоговой сфере царило самоуправство, наблюдались многие негативные действия. Всему этому должен быть положен конец, что и было сделано. Опыт прошлого года говорит о том, что новое руководство в таможенной и в налоговой сферах хорошо выполняют мои указания. Результаты реформ, осуществляемых в данных сферах, мы увидим и в будущем. В этих сферах должна быть полная прозрачность и предельная честность. Люди, работающие в налоговых и таможенных органах, предупреждены, что работать по-старому не получится и они должны сделать выводы. Против тех, кто допускал подобное, принимаются меры, в том числе многие из них привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнул глава государства.

«Реформы в налоговой сфере должны положить конец незаконной занятости. Я считаю, что после того, как будет полностью внедрена система обязательного медицинского страхования, такое явление как незаконная занятость будет полностью искоренено. Борьба с теневой экономикой многогранна, и правительство использует все методы по борьбе с теневой экономикой. Каждый должен понять, что в Азербайджане все должно осуществляться в рамках закона. Мы не позволим нарушать закон, и каждый должен сделать выводы», - сказал президент Ильхам Алиев.