Ильхам Алиев: «Руководители стратегических объектов были наказаны»

«После прошлогодней аварии (президент И.Алиев имеет ввиду аварию на Мингечаурской Гидроэлектростанции – haqqin.az) стало ясно, что наши стратегические объекты не готовы к таким чрезвычайным ситуациям, что вызывает чувство большого сожаления», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Конечно же, руководители этих стратегических объектов были наказаны. Сейчас же в результате предпринятых мер и тех мер, что будут предприняты в будущем, на всех стратегических объектах будет установлена современная система генераторов, на эти цели уже выделены средства. В первую очередь, генераторы будут установлены на станциях метро. Уже подписаны контракты и в этом году мы полностью это обеспечим. Все это приведет к тому, что в случае любой аварии ни один поезд не останется в туннеле метро», - подчеркнул глава государства.