Мощный взрыв в центре Парижа видео
В центре Парижа прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз.
На место ЧП прибыли спасательные службы.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.
More pictures of the chaos #Paris pic.twitter.com/S0qaukJGgF— Pranav (@woodinhyo) 12 Ocak 2019
Forte explosion dans le 9e à Paris: un témoin raconte la scène pic.twitter.com/FJjFirLsgl— BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.