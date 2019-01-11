Мощный взрыв в центре Парижа видео

В центре Парижа прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз.

На место ЧП прибыли спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.

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