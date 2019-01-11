В Баку задержали гадалку-мошенницу
Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали жительницу Сальянского района Фатиму Абдуллаеву, которая, злоупотребляя доверием людей, путем мошенничества присвоила деньги и ювелирные украшения пострадавших, сообщает пресс-службу МВД.
Задержанная призналась в содеянном. Собранные в ее отношении материалы были направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.
Отметим, что в Сабунчинский РУП Баку обратилась жительница этого района с тем, что летом минувшего года случайно познакомилась в общественном транспорте с женщиной по имени Фатима, которая под предлогом гадания забрала у нее 600 манатов и ювелирные украшения на 4000 манатов.