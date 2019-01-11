Армянские войска открыли огонь по азербайджанским пограничникам Фото
Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливать пограничников Госпогранслужбы Азербайджана, осуществляющих служебно-боевую деятельность на линии соприкосновения с противником в Газахском и Агстафинском районах.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, в 11:20 и в 11:40 12 января ВС Армении открыли огонь из пулеметов ПК калибра 7,62 мм и ДШК калибра 12,7 мм по экскаватору, управляемому гражданским лицом, который вел инженерные работы за пограничным боевым пунктом, дислоцированным в районе села Кемерли Газахского района. В результате обстрела 6 пуль попали в экскаватор.
Пострадавших в результате обстрела нет.