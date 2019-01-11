Ильхам Алиев: «Нынешняя система управления устарела»

«Знаете, я всегда готов говорить о достигнутых успехах, и у нас достаточно много достижений для гордости. Но я всегда считал, что нельзя останавливаться на достигнутом. Надо стремиться к лучшему. Там, где это возможно, мы, используя максимум своих возможностей, должны сделать все, чтобы дела шли еще лучше».

Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Кадровые реформы преследуют именно эту цель. А сейчас ожидаются и структурные преобразования. Потому что нынешняя система управления устарела. Должна быть новая система управления – более гибкая, более компактная, более целесообразная. Потому что на протяжении многих лет создаются новые структуры. Их создание не сильно ощущается. Одна создается здесь, другая – там, то служба, то агентство. А потом мы видим, что наша система управления значительно раздута. А сейчас в мире идет обратный процесс – системы управления более компактны, более гибки, более целесообразны для того, чтобы с меньшим количеством работников выполнять больший объем задач. А у нас система управления раздувается. Этому должен быть положен конец. Поэтому должны проводиться структурные и кадровые реформы. В каждой сфере каждый руководитель должен работать с максимальной эффективностью», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.