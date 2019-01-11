Столкновения между полицией и протестующими в Эчмиадзине
Сегодня в Эчмиадзине между полицией и участниками акции протеста, выступающими за арест генерала Манвела Григоряна, произошли столкновения, сообщает Новости Армения.
Согласно информации, участники акции закрыли дорогу к аэропорту, проигнорировав требования сотрудников полиции, что стало причиной столкновений.
Напомним, что бывший замминистра обороны Армении Манвел Григорян решением суда общей юрисдикции города Еревана от 21 декабря 2018 года был освобожден из-под стражи под залог. Данное решение было обжаловано Генпрокуратурой в Апелляционном уголовном суде. Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере.