Синоптики обещают дождь

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к вечеру возможны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами будет слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

В Баку и на Апшеронском полуострове ночью 0-2, днем 8-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидаются дожди, в горных территориях снег, местами туман, порывистый западный ветер.