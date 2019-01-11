«Желтые жилеты» вышли на очередную акцию протеста в Париже

Участники движения «желтых жилетов» вышли на девятую по счету акцию протеста, массовое шествие стартовало от здания министерства экономики и финансов Франции, расположенного в 12-м округе Парижа, передает РИА Новости.

Колонна двигается под громкие крики с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие также требуют тюремного заключения для бывшего помощника французского лидера Александра Беналля.

В толпе видны французские триколоры, а также флаги региона Бретань на северо-западе Франции. Некоторые участники акции принесли с собой желтые шары.

К 12.00 колонна достигла площади Бастилии. Как ожидается, участники демонстрации собираются проследовать до Елисейских полей.

Около министерства финансов дежурят усиленные наряды полиции. На выходе на манифестацию сотрудники правоохранительных органов тщательно досматривают содержимое сумок.

Близлежащая к министерству станция метро Берси закрыта. В Париже не работают также ряд станций метро в районе Елисейских полей.