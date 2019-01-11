Турция поставит Украине ударные беспилотники

Согласно информации, президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook о подписании соглашения с Турцией о поставках ударных БПЛА Bayraktar TB2.

«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», - написал украинский президент.

По его словам, соглашение «является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения».