Ильхам Алиев поставил точку и в этом скандальном деле

«Сразу же после президентских выборов в прошлом году наследникам шехидов, тем, кто не получал помощь и пособия, моим распоряжением было выделено пособие в размере 11 тысяч манатов каждому. Процесс выдачи пособий уже начался».

Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, вот уже некоторое время некоторые семьи шехидов выражают недовольство отсутствием своих имен в списках и обивают пороги Администрации президента.

И.Алиев внес ясность и в этот вопрос.