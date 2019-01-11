Ильхам Алиев поставил точку и в этом скандальном деле
«Сразу же после президентских выборов в прошлом году наследникам шехидов, тем, кто не получал помощь и пособия, моим распоряжением было выделено пособие в размере 11 тысяч манатов каждому. Процесс выдачи пособий уже начался».
Как сообщает АзерТАдж, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отметим, вот уже некоторое время некоторые семьи шехидов выражают недовольство отсутствием своих имен в списках и обивают пороги Администрации президента.
И.Алиев внес ясность и в этот вопрос.
«Сейчас в списке есть около 10 тысяч наследников шехидов. Каждый из них получит 11 тысяч манатов. В то же время списки уточняются, вносятся предложения в связи с этим вопросом. Я уже высказался по этому вопросу. Здесь, конечно же, должен соблюдаться принцип социальной справедливости. Закон и справедливость. Я уверен, что и в этом вопросе мы добьемся желаемого. То есть эта инициатива, этот шаг предпринят для того, чтобы семьи, в свое время не получившие пособий, получили их. И мы это обеспечиваем. Я еще раз хочу сказать, что списки уточняются и будут сделаны дальнейшие комментарии по этому вопросу», - подчеркнул глава государства.