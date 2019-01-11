Трамп о восстановлении хороших отношений с Россией

США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения, поделился сегодня в Twitter своими ожиданиями президент США Дональд Трамп.

«Я был гораздо жестче с Россией, чем экс-президенты США Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!», - написал Трамп.

1981 просмотров