Трамп о восстановлении хороших отношений с Россией
США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения, поделился сегодня в Twitter своими ожиданиями президент США Дональд Трамп.
«Я был гораздо жестче с Россией, чем экс-президенты США Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!», - написал Трамп.
I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.