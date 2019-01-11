Азербайджанские баскетболисты подняли бунт видео, эксклюзив
Сегодня в зале Азербайджанского технического университета должны были начаться матчи второго тура чемпионата страны по баскетболу.
В 11:00 на площадке в первой игре дня планировалось противостояние команд «80-е» и ADNSU. Однако эти два коллектива, а также другие четыре команды, участвующие в национальном чемпионате, решили бойкотировать главное национальное баскетбольное соревнование до тех пор, пока не сменится руководство Федерации баскетбола Азербайджана во главе с Надиром Насибовым. Команды вышли на площадку, но после стартового свистка в знак протеста покинули зал.
Президент одного из ведущих клубов страны NTD Бахрам Абдинов заявил haqqin.az, что баскетбол в Азербайджане достиг своего дна и пора наконец-то что-то менять.
«Баскетбол в Азербайджане не развивается, и нам, любителям этой игры, второй по популярности в мире, очень больно видеть это, - говорит Б.Абдинов. – Взрослые сборные Азербайджана не участвуют в официальных соревнованиях. Чемпионат Азербайджана в упадке. Спонсоры отказываются помогать Федерации из-за ее руководства. При всем уважении к Надиру Насибову ему пора уходить. 20 лет во главе Федерации – это очень большой срок. Нужны кардинальные изменения.
Мы больше не поверим никаким сладким обещаниям Федерации. Мы просим Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет взяться за вопрос смены руководства Федерации баскетбола Азербайджана. К данному протесту присоединяются и баскетболисты сборной страны, которые сейчас выступают в зарубежных клубах.
До тех пор, пока не произойдут изменения в Федерации, мы не намерены возобновлять свое участие в чемпионате. Вместо этого можем провести между собой турнир, чтобы баскетболисты имели игровую практику».
Бабир Ахмедов, президент другого старейшего клуба Азербайджана – AzTOP, также отметил отсутствие развития баскетбола в стране на протяжении многих лет.
«Сборная не участвует в отборочных турнирах с 2012 года, - говорит он. - В еврокубках мы не играем совсем давно. У Федерации нет своего зала, чемпионат страны проводится на очень низком уровне. К нему нет никакого внимания со стороны зрителей и прессы. Баскетбол в Азербайджане держится только на энтузиастах, которые искренне любят эту игру и вкладывают в нее личные средства. Но без нормальной федерации развития не будет.
Несмотря на эту ужасную ситуацию, у нас есть перспективные ребята. Некоторые играют за рубежом. При желании можно собрать и мужскую, и юношескую сборную, но всего этого не происходит из-за фактического отсутствия какой-либо активности со стороны Федерации. Можно сказать, что ее просто нет!».