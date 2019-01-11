Эльмир Алиев, отдел спорта, Фото: Авт. 17:48

Сегодня в зале Азербайджанского технического университета должны были начаться матчи второго тура чемпионата страны по баскетболу. В 11:00 на площадке в первой игре дня планировалось противостояние команд «80-е» и ADNSU. Однако эти два коллектива, а также другие четыре команды, участвующие в национальном чемпионате, решили бойкотировать главное национальное баскетбольное соревнование до тех пор, пока не сменится руководство Федерации баскетбола Азербайджана во главе с Надиром Насибовым. Команды вышли на площадку, но после стартового свистка в знак протеста покинули зал.

Президент одного из ведущих клубов страны NTD Бахрам Абдинов заявил haqqin.az, что баскетбол в Азербайджане достиг своего дна и пора наконец-то что-то менять. «Баскетбол в Азербайджане не развивается, и нам, любителям этой игры, второй по популярности в мире, очень больно видеть это, - говорит Б.Абдинов. – Взрослые сборные Азербайджана не участвуют в официальных соревнованиях. Чемпионат Азербайджана в упадке. Спонсоры отказываются помогать Федерации из-за ее руководства. При всем уважении к Надиру Насибову ему пора уходить. 20 лет во главе Федерации – это очень большой срок. Нужны кардинальные изменения.

Мы больше не поверим никаким сладким обещаниям Федерации. Мы просим Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет взяться за вопрос смены руководства Федерации баскетбола Азербайджана. К данному протесту присоединяются и баскетболисты сборной страны, которые сейчас выступают в зарубежных клубах. До тех пор, пока не произойдут изменения в Федерации, мы не намерены возобновлять свое участие в чемпионате. Вместо этого можем провести между собой турнир, чтобы баскетболисты имели игровую практику».