Генпрокуратура об аресте таможенников

Так, следствие, проведенное в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре выявило обоснованные подозрения, что работавший в должности начальника почтового таможенного поста Главного таможенного управления на воздушном транспорте Исмаил Абдуллаев и заместитель начальника Рашад Рзаев, войдя в предварительный сговор, получили от исполнительного директора ООО Camex Гурбана Марданова по 6 тысяч манатов в месяц (всего 18 тысяч манатов) и исполнительного директора ООО Mover Арифа Шамистанлы по 6 тысяч манатов (всего 12 тысяч манатов) в качестве взятки. В связи с этим И.Абдуллаеву и Р.Рзаеву выдвинуты обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 УК АР и решением суда в их отношении применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для полного и тщательного расследования названных незаконных действий, уточнения круга других виновных и обеспечения возмещения нанесенного ущерба.