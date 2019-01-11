Российский флот получит 32 ядерных «Посейдона»

Военно-морской флот (ВМФ) России поставит на боевое дежурство до 32 подводных беспилотников «Посейдон». Об этом в субботу, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным собеседника агентства, беспилотниками планируется оснастить четыре подлодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. При этом каждая из субмарин сможет нести до восьми «Посейдонов».

В частности, одним из носителей станет подлодка «Хабаровск», которая была заложена в июле 2014 года и строится на «Севмаше». Кроме того, по информации источника, беспилотники могут разместить на имеющихся в составе ВМФ специальных субмаринах и «атомных подводных крейсерах проекта 949А после соответствующей доработки».

Официальных комментариев по данному поводу не поступало.

Ранее в январе стало известно о ряде технических характеристик «Посейдона». В частности, сообщалось, что максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться, — более одного километра.

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.