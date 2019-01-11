Итак, одним из нашумевших недавних событий стало вручение Константинопольским патриархом Варфоломеем главе Православной церкви Украины (УПЦ) митрополиту Епифанию томоса об автокефалии. Синод Вселенского патриархата решил отменить указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с глав УПЦ и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь). В ответ Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем и объявила Варфоломея раскольником.

Самый же главный конкурент для всех кандидатов, как и на предыдущих выборах, - бывший премьер Юлия Тимошенко. Согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, за нее собираются отдать голоса 16,1% респондентов, тогда как за Порошенко - 13,8%.

О своем намерении занять высокий пост уже объявили значительное число кандидатов - от действующего главы государства Петра Порошенко до комика Владимира Зеленского. Соответственно, электорат уже начал выражать позицию того или иного претендента.

Вместе с тем обе позиции не особо противоречат друг другу, поскольку все эти религиозные баталии происходят в преддверии намеченных в Украине на конец марта президентских выборов.

Однако такое долгожданное для страны событие вызвало разногласия в самом украинском обществе. Часть граждан восприняли автокефалию не более как пиар властей, предвыборную технологию, которая должна мобилизовать ура-патриотический электорат. Другие же считают обретенную церковную самостоятельность исторической вехой, утверждающей национальное достоинство народа и даже укрепляющей безопасность страны.

Само собой нынешний президент в своей избирательной кампании будет делать ставку на инициированное им же «объединение украинских церквей». Что ж, ведь именно Порошенко удалось добиться томоса об автокефалии. Потому-то этой теме сегодня посвящены публикации всех основных СМИ страны. Хотя есть у него и другие достижения - "безвиз", усиление армии и др.

Но вот Тимошенко играет на том, что этого мало, социально-экономическая ситуация в стране по-прежнему тяжелая – коммунальные тарифы неуклонно повышаются, а значит в обществе растет недовольство действующей властью.

Солидная часть избирателей и стоящие за ними кандидаты вообще обвиняют Порошенко в коррупции и деятельности только на свой бизнес.

По мнению украинского аналитика Владимира Фесенко, Порошенко из-за его бизнеса и подозрений в коррупции «стал раздражителем-антигероем. Томос прибавит немного рейтинга, но не сейчас – если к священникам уже новой Украинской единой православной церкви обратятся прихожане с вопросом, за кого голосовать».

Неоднозначным, считает Фесенко, оказался и «эффект от введения военного положения. Актуальность противостояние с Россией стала более очевидной, но многие на это отреагировали очень эмоционально. Общество в состоянии нервозности, люди запаниковали, снова испугались войны».

«Церковный вопрос стал для Порошенко основным в его предвыборной борьбе, однако материальные проблемы могут оказаться весомей духовных дел», - полагает и грузинский аналитик Ника Читадзе, утверждая, что положение в экономике Украины продолжает ухудшаться.

Как прокомментировал эксперт ситуацию в стране для haqqin.az, «даже новая кредитная линия от МВФ, о которой удалось договориться с фондом в конце года, может не спасти ситуацию. Тем более что и отдавать этой организации нужно немало денег».

«Украинские новости» подсчитали, что в 2019 году Киев должен выплатить МВФ 1 миллиард 325 миллионов расчетных единиц, а это больше 1,8 миллиарда долларов новых заимствований. Начаться выплаты должны в феврале, но наиболее крупные транзакции придутся на сентябрь, то есть на период уже после выборов. Всего же за четыре с половиной года сотрудничества с этой международной финансовой организацией внешний долг Украины вырос на 13 миллиардов долларов».

Глава украинского Национального банка Яков Смолий также признал, что страна в следующие два года должна выплатить около 12 млрд долл. по внешнему госдолгу. А вот доходы самого Порошенко растут. По данным украинского единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны, суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год. Согласно реестру, в первый день года президент задекларировал 548,7 миллиона гривен (19,7 миллиона долларов) дивидендов от Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей президента Украины в корпорации Roshen. Кроме того, Порошенко зарегистрировал 26,2 миллиона гривен (почти 953 тысячи долларов), полученных также в качестве дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Что же касается конкурента Порошенко Владимира Зеленского, бывшего кавээнщика и лидера студии «Квартал 95», то совершенно зря кто-то считает, что у него не хватит финансовых ресурсов для предвыборной гонки. На самом деле ресурсы у шоумена есть, так как за ним стоит олигарх Игорь Коломойский. По сути, проекты Зеленского в шоу-бизнесе стали возможны благодаря поддержке Коломойского. Но украинские политологи все же полагают, что он станет фигурой, которая будет оттягивать голоса у других кандидатов в интересах кого-то из фаворитов.

Но украинский народ настолько устал от нынешних политических фигур, что нельзя исключать любые сюрпризы. Некогда одна из богатейших республик СССР - Украина переживает ныне ситуацию, которую пережил Азербайджан в начале 1990-х. Тогда так же уйма претендентов рвались к власти - от практически беспредельщика Искендера Гамидова до популиста-ученого. Разрулить тяжелейшее положение смог только мудрый и опытный политик Гейдар Алиев. В Украине сегодня такого лидера просто нету…