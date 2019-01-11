У Украины есть свой Искендер Гамидов, но нет своего Гейдара Алиева взгляд извне
Итак, одним из нашумевших недавних событий стало вручение Константинопольским патриархом Варфоломеем главе Православной церкви Украины (УПЦ) митрополиту Епифанию томоса об автокефалии. Синод Вселенского патриархата решил отменить указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с глав УПЦ и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь). В ответ Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем и объявила Варфоломея раскольником.
Однако такое долгожданное для страны событие вызвало разногласия в самом украинском обществе. Часть граждан восприняли автокефалию не более как пиар властей, предвыборную технологию, которая должна мобилизовать ура-патриотический электорат. Другие же считают обретенную церковную самостоятельность исторической вехой, утверждающей национальное достоинство народа и даже укрепляющей безопасность страны.
Вместе с тем обе позиции не особо противоречат друг другу, поскольку все эти религиозные баталии происходят в преддверии намеченных в Украине на конец марта президентских выборов.
О своем намерении занять высокий пост уже объявили значительное число кандидатов - от действующего главы государства Петра Порошенко до комика Владимира Зеленского. Соответственно, электорат уже начал выражать позицию того или иного претендента.
Самый же главный конкурент для всех кандидатов, как и на предыдущих выборах, - бывший премьер Юлия Тимошенко. Согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, за нее собираются отдать голоса 16,1% респондентов, тогда как за Порошенко - 13,8%.
Само собой нынешний президент в своей избирательной кампании будет делать ставку на инициированное им же «объединение украинских церквей». Что ж, ведь именно Порошенко удалось добиться томоса об автокефалии. Потому-то этой теме сегодня посвящены публикации всех основных СМИ страны. Хотя есть у него и другие достижения - "безвиз", усиление армии и др.
Но вот Тимошенко играет на том, что этого мало, социально-экономическая ситуация в стране по-прежнему тяжелая – коммунальные тарифы неуклонно повышаются, а значит в обществе растет недовольство действующей властью.
Солидная часть избирателей и стоящие за ними кандидаты вообще обвиняют Порошенко в коррупции и деятельности только на свой бизнес.
По мнению украинского аналитика Владимира Фесенко, Порошенко из-за его бизнеса и подозрений в коррупции «стал раздражителем-антигероем. Томос прибавит немного рейтинга, но не сейчас – если к священникам уже новой Украинской единой православной церкви обратятся прихожане с вопросом, за кого голосовать».
Неоднозначным, считает Фесенко, оказался и «эффект от введения военного положения. Актуальность противостояние с Россией стала более очевидной, но многие на это отреагировали очень эмоционально. Общество в состоянии нервозности, люди запаниковали, снова испугались войны».
«Церковный вопрос стал для Порошенко основным в его предвыборной борьбе, однако материальные проблемы могут оказаться весомей духовных дел», - полагает и грузинский аналитик Ника Читадзе, утверждая, что положение в экономике Украины продолжает ухудшаться.
Как прокомментировал эксперт ситуацию в стране для haqqin.az, «даже новая кредитная линия от МВФ, о которой удалось договориться с фондом в конце года, может не спасти ситуацию. Тем более что и отдавать этой организации нужно немало денег».
«Украинские новости» подсчитали, что в 2019 году Киев должен выплатить МВФ 1 миллиард 325 миллионов расчетных единиц, а это больше 1,8 миллиарда долларов новых заимствований. Начаться выплаты должны в феврале, но наиболее крупные транзакции придутся на сентябрь, то есть на период уже после выборов. Всего же за четыре с половиной года сотрудничества с этой международной финансовой организацией внешний долг Украины вырос на 13 миллиардов долларов».
Глава украинского Национального банка Яков Смолий также признал, что страна в следующие два года должна выплатить около 12 млрд долл. по внешнему госдолгу. А вот доходы самого Порошенко растут. По данным украинского единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны, суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год. Согласно реестру, в первый день года президент задекларировал 548,7 миллиона гривен (19,7 миллиона долларов) дивидендов от Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей президента Украины в корпорации Roshen. Кроме того, Порошенко зарегистрировал 26,2 миллиона гривен (почти 953 тысячи долларов), полученных также в качестве дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Что же касается конкурента Порошенко Владимира Зеленского, бывшего кавээнщика и лидера студии «Квартал 95», то совершенно зря кто-то считает, что у него не хватит финансовых ресурсов для предвыборной гонки. На самом деле ресурсы у шоумена есть, так как за ним стоит олигарх Игорь Коломойский. По сути, проекты Зеленского в шоу-бизнесе стали возможны благодаря поддержке Коломойского. Но украинские политологи все же полагают, что он станет фигурой, которая будет оттягивать голоса у других кандидатов в интересах кого-то из фаворитов.
Но украинский народ настолько устал от нынешних политических фигур, что нельзя исключать любые сюрпризы. Некогда одна из богатейших республик СССР - Украина переживает ныне ситуацию, которую пережил Азербайджан в начале 1990-х. Тогда так же уйма претендентов рвались к власти - от практически беспредельщика Искендера Гамидова до популиста-ученого. Разрулить тяжелейшее положение смог только мудрый и опытный политик Гейдар Алиев. В Украине сегодня такого лидера просто нету…