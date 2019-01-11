Муфтия Ингушетии исключили из Центра мусульман Северного Кавказа

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, указав на его вмешательство в деятельность государственных органов, сообщает сайт религиозной организации, передает РИА Новости.

Ранее КЦМСК призывал Хамхоева и "шариатский суд" республики не ставить под вопрос соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней и не обращаться к темам, относящимся "к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ". Отмечалось, что "шариатский суд" в Ингушетии может иметь компетенцию в рамках действующего законодательства РФ посреднически решать миром спорные житейские ситуации. Вопросы регулирования административных границ между субъектами федерации, а также проверка конституционности принимаемых органами власти РФ решений в компетенцию такого суда не входят.

В Пятигорске состоялось внеочередное заседание совета ЦМСК. На него был приглашен и Хамхоев, с которым муфтии намеревались обсудить сложившуюся ситуацию. В заявлении совета КЦМСК отмечается, что Хамхоев, "считающий себя вправе вмешиваться в деятельность государственных уполномоченных органов", отказался от приглашения, "проявив несвойственное традициям народов Кавказа неуважение".

Соглашение о границе, предусматривающее равноценный обмен территориями, главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили его, однако в Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. После этого вопрос ушел на рассмотрение федерального Конституционного суда.

Шестого декабря 2018 года КС РФ признал соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней соответствующим Конституции России.