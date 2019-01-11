Нападение на полицейских в России: трое раненых

Неизвестные сегодня обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии, в результате он не пострадал, ранения получили трое находившихся с ним полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В субботу в Сунженском районе неизвестные обстреляли автомобиль начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. В результате он не пострадал, ранение получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстрел, по предварительным данным, велся из автоматического оружия из автомобиля.

"Раненые сотрудники доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил источник.

Обстоятельства происшествия выясняются.