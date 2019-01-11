Азербайджан показал оружие-камикадзе, которое закупил в Израиле

Во время посещения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 января 2019 года Центра строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в поселке Тюркан главе государства были впервые продемонстрированы приобретенные для Вооруженных сил страны барражирующие боеприпасы SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems, пишет специализированный военный блог bmpd.

Компания Elbit Systems впервые продемонстрировала барражирующие боеприпасы (малые ударные одноразовые беспилотные летательные аппараты) SkyStriker на авиасалоне в Ле Бурже во Франции в июне 2017 года, и теперь Азербайджан стал первым их известным заказчиком. Это небольшой БЛА с электрическим двигателем с толкающим винтом, наводимый на цель оператором по дата-линку. Максимальная взлетная масса аппарата SkyStriker составляет 35 кг, включая интегрированную модульную боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от поставленной задачи. Максимальная продолжительность полета составляет два часа. БЛА может поражать цели при подлете по разному профилю и под различными углами, при этом оператор может отменить задание вплоть до двух секунд до подлета к цели и вернуть БЛА к месту старта. Посадка аппарата в этом случае осуществляется при помощи парашюта.

Напомним, что ранее Азербайджан приобрел схожие по принципу действия барражирующие боеприпасы (малые ударные одноразовые БЛА) других израильских производителей - аппараты Harop компании Israel Aerospace Industries (IAI) и аппараты Orbiter 1K (Zərbə-K) компании Aeronautics Defense Systems (ADS). В том числе партия БЛА Orbiter 1K под азербайджанским обозначением Zərbə-K была собрана на созданном с данной компанией совместном предприятии AZAD Sistemlər в Баку.

Приобретенные до того Азербайджаном более крупные (взлетный вес 135 кг, масса боевой части 23 кг, продолжительность полета до шести часов) барражирующие боеприпасы IAI Harop применялись азербайджанскими Вооруженными силами во время боев с армянскими оккупационными войсками в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. На мероприятии в Тюркане 10 января 2019 года аппараты IAI Harop снова были продемонстрированы президенту Ильхаму Алиеву в числе новоприобретенных видов вооружения, что позволяет сделать предположение о закупке Азербайджаном дополнительной партии Harop.

Аппараты Harop оснащены поршневыми двигателями, что демаскирует их при подлете к цели. В противовес этому боеприпасы Elbit SkyStriker и ADS Orbiter 1K c электромоторами практически бесшумны.