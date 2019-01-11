Согласно информации, депутат, учитывая неудачу попыток некоторых стран заменить григорианский календарь, предложил не отменять его в Азербайджане, а всего лишь ввести параллельный, где месяцы года будут носить национальные названия.

Так, депутат Таир Керимли предложил назвать январь – первым месяцем (İlk ay), февраль – холодным месяцем (Soyuq (çillə ay) ay), март – серым месяцем (Boz ay), апрель – дождливым месяцем (Yağış ayı), май – цветочным месяцем (Çiçək ayı), июнь – месяцем посева (Əkin ayı), июль – жарким месяцем (İsti ay), август – месяцем покоса (Biçin ayı), сентябрь – месяцем урожая (Məhsul ayı), октябрь – золотым месяцем (Qızıl ay), ноябрь – месяцем падающих листьев (Xəzəl ayı), декабрь – последним месяцем (Son ay).

Похоже, азербайджанские парламентарии продолжают бороться со скукой, своеобразно и каждый по-своему. Поразительно, но депутаты демонстративно не замечают наиболее актуальные социальные и политические проблемы в стране, ухватываясь за абсурдные идеи, которые никому и в голову не приходят. Тот же Таир Керимли несколько недель назад предлагал изменить национальный гимн. А его коллега – дочь советского партократа, министра финансов в АзССР Говхар Бахшалиева и вовсе выступила за запрет русского языка в начальной школе.

Видимо, депутаты, избранники народные, сознают всё же меру своей ответственности перед избирателями и общественностью. Ведь должны же они о чем-то говорить. Но рассуждать о реальных проблемах в стране опасаются. Боятся навлечь на себя беду и не попасть в следующий парламент. И поэтому бросаются в поиск абсурдных идей и предложений, вызывая всеобщий смех. Вот такой у нас гротескный Милли Меджлис… Что ж поделать? Выбор без выбора. Не из кого выбирать!