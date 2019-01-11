Массовые аресты «желтых жилетов» во Франции

Число задержанных в ходе акций протеста «желтых жилетов» во Франции возросло до 240 человек, 200 из них помещены под стражу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

В ряде городов, в том числе в Париже, манифестации сопровождались беспорядками. Как сообщалось ранее, во французской столице задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, им вменяется проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещенного оружия.

В общей сложности во Франции в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек, отметили в полиции.

Это уже девятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста «желтых жилетов». Масштабные протесты начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.