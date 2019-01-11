По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
Вечером 12 января из сектора Газа была выпущена ракета, которая разорвалась на территории израильского регионального совета Сдот-Негев, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как уточняет армейская пресс-служба, ракета упала на открытой местности. Силы ЦАХАЛ ведут поиски места падения ракеты.
Также сообщается, что перед падением ракеты в приграничных населенных пунктах региональных советов Шеар ха-Негев и Сдот-Негев сработал сигнал оповещения об обстреле, после чего раздался звук взрыва.